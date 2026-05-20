В Петербурге задержали обвиняемого в убийстве 24-летней давности

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, обвиняемого в убийстве, совершённом 24 года назад у жилого дома на проспекте Луначарского.
Об этом сообщает neva.today со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК России по городу.
По версии следствия, 5 ноября 2002 года двое мужчин напали на потерпевшего, поскольку он мог изобличить их в другом преступлении.
Потерпевшего не менее двух раз ударили кулаком по голове, после чего ранили ножом в грудь. Мужчину доставили в больницу, но спасти его не удалось.
Следователи вместе с сотрудниками МВД установили свидетелей произошедшего. Их показания помогли определить причастность подозреваемого к убийству.
Мужчине предъявили обвинение по статье об убийстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Второй фигурант умер.
Ранее сообщалось, что на Урале начался суд по делу об убийстве ребёнка в 1999 году.