Трамп заявил, что провел "очень хороший" телефонный разговор с Эрдоганом

Президент Турции отличный союзник, заявил американский лидер.

ВАШИНГТОН, 20 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что провел «очень хороший» телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Я провел очень хороший телефонный разговор с президентом Эрдоганом», — заявил хозяин Белого дома во время общения с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном. «У нас очень хорошие отношения. Не правда ли, здорово поддерживать хорошие отношения с весьма жесткими людьми? Он жесткий человек, но ни у кого нет таких отношений с ним, как у меня», — утверждал американский лидер.

«Я думаю, что он действительно союзник. Некоторые сомневаются в этом, но я считаю, что он отличный союзник, и его народ его уважает», — добавил Трамп.

Ранее департамент коммуникаций турецкого лидера сообщил, что Эрдоган в разговоре с Трампом поддержал продление перемирия между США и Ираном и выразил надежду на возможность мирного урегулирования конфликта.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
