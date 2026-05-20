Трамп заявил, что у США не получилось сделать ледокол, а у России их 48

Дональд Трамп рассказал, как у США не получилось сделать ледокол.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённым Штатам не удалось построить собственный ледокол, в то время как Россия располагает 48 такими судами.

«Мы пытались сделать один, но он был слишком тяжелый спереди. Это бы не сработало, потому что ледокол должен обрушиваться сверху, а когда передняя часть в четыре раза тяжелее задней, случаются плохие вещи», — отметил Трамп в своём выступлении перед выпускниками Академии Береговой охраны США в Коннектикуте.

По словам Трампа, российский ледокольный флот насчитывает 48 судов. Американский лидер посетовал, что у Соединённых Штатов есть лишь один устаревший ледокол.

Чтобы исправить ситуацию, Трамп сообщил, что он отправился в Финляндию, и в скором времени США получат 11 ледоколов. В целом план предусматривает увеличение их количества до 55.

