Поиск Яндекса
Ричмонд
+36°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны РФ показало новые кадры ядерных учений

Боевые расчеты провели комплекс мероприятий по подготовке к получению специальных боеприпасов для "Искандер-М" и снаряжению ими ракет-носителей.

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Минобороны России опубликовало новые кадры учений ядерных сил.

Боевые расчеты провели комплекс мероприятий по подготовке к получению специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» и снаряжению ими ракет-носителей. После загрузки ракет-носителей на пусковые установки и транспортно-заряжающие машины скрытно выдвинулись в новый район. Затем ракетное подразделение осуществило имитацию ракетных пусков по назначенным целям.

Всего к учениям привлечено более 64 тыс. личного состава, свыше 7 800 единиц вооружений, военной и специальной техники, в том числе свыше 200 ракетных пусковых установок, более 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подводных лодок, из которых 8 ракетных подводных лодок стратегического назначения. Также в ходе учений отрабатываются вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного в Белоруссии.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше