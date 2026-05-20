ООН предупредила о скором глобальном продовольственном кризисе

Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) ООН предупредила об угрозе глобального продовольственного кризиса.
Об этом говорится в заявлении организации.
Указано, что проблемы судоходства в Ормузском проливе порождают «системный агропродовольственный шок, который может спровоцировать серьёзный глобальный кризис и рост цен на продовольствие в течение шести-двенадцати месяцев».
Ранее издание Financial Times писало, что мировой энергокризис из-за ситуации на Ближнем Востоке вступает в новую фазу в преддверии лета.
