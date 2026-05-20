Поиск Яндекса
Ричмонд
+36°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрист Гонаго связал: микрозайм часто усугубляет долговую спираль

Юрист Дмитрий Гонаго рассказал, что причины личного банкротства россиян нельзя сводить к одному виду обязательств.

Юрист Дмитрий Гонаго рассказал, что причины личного банкротства россиян нельзя сводить к одному виду обязательств.

В комментарии ИА RuNews24.ru он отметил, что решающим фактором чаще становится общий объём долговой нагрузки. По его словам, в делах о банкротстве обычно встречается не один проблемный договор, а несколько обязательств: потребительский кредит, кредитная карта, рассрочка, а затем и микрозайм.

«Микрозайм не всегда формирует крупнейшую часть долга, однако именно он часто становится тем финансовым инструментом, после которого восстановить платежную дисциплину уже практически невозможно», — пояснил Гонаго.

По словам юриста, постоянный доход также не всегда гарантирует финансовую устойчивость. Если значительная часть заработка уходит на обслуживание нескольких долгов, человек формально остаётся платёжеспособным, но фактически уже находится в зоне риска.

Ранее юрист Марьяна Битуева рассказала, что банкротство одного из супругов может затронуть общее имущество семьи, даже если второй супруг не связан с долгами напрямую.