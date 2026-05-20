Юрист Гонаго связал: микрозайм часто усугубляет долговую спираль

Юрист Дмитрий Гонаго рассказал, что причины личного банкротства россиян нельзя сводить к одному виду обязательств.
В комментарии ИА RuNews24.ru он отметил, что решающим фактором чаще становится общий объём долговой нагрузки. По его словам, в делах о банкротстве обычно встречается не один проблемный договор, а несколько обязательств: потребительский кредит, кредитная карта, рассрочка, а затем и микрозайм.
«Микрозайм не всегда формирует крупнейшую часть долга, однако именно он часто становится тем финансовым инструментом, после которого восстановить платежную дисциплину уже практически невозможно», — пояснил Гонаго.
По словам юриста, постоянный доход также не всегда гарантирует финансовую устойчивость. Если значительная часть заработка уходит на обслуживание нескольких долгов, человек формально остаётся платёжеспособным, но фактически уже находится в зоне риска.
Ранее юрист Марьяна Битуева рассказала, что банкротство одного из супругов может затронуть общее имущество семьи, даже если второй супруг не связан с долгами напрямую.