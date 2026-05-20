«Выходит на новый уровень»: в Москве начал работу фестиваль «Интермузей БРИКС+»

20 мая в Москве открылся международный фестиваль «Интермузей БРИКС+». Первым событием деловой программы стало пленарное заседание «Музей — территория будущего», в котором приняли участие представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, официальный представитель МИД Мария Захарова, гендиректор Эрмитажа, президент Союза музеев России Михаил Пиотровский, а также российские и иностранные деятели культуры.
В среду, 20 мая, в Москве открылся международный фестиваль «Интермузей БРИКС+». Мероприятие в обновлённом формате проходит на восьми площадках. В качестве спикеров выступят представители 29 стран, в том числе Китая, Индии, Бразилии, Сербии и Египта. В программе — более 110 деловых мероприятий и свыше 60 событий для широкой публики. Фестиваль завершится большим праздником в парке «Музеон», который смогут посетить все желающие.
Первым событием фестиваля стало пленарное заседание «Музей — территория будущего» в Новом корпусе Третьяковской галереи на Кадашёвской набережной. Также в здании проходит выставка «Краски мира», организованная Минкультуры и МИД России. На ней представлены работы сотрудников иностранных дипломатических миссий и членов их семей.
Заседание открылось приветственным видеообращением министра культуры России Ольги Любимовой. Она отметила, что фестиваль проходит в обновлённом формате «БРИКС+» и, объединяя участников из разных стран, является важной площадкой для обмена опытом.
«В этом году фестиваль выходит на новый уровень… Множество событий фестиваля будут посвящены развитию “музея будущего”. В центре внимания — патриотическое воспитание, инклюзивные проекты. И конечно, по доброй традиции, особое внимание уделено детям. Для них будут проходить специальные интерактивные занятия — от уроков древнерусской письменности до творческих лабораторий», — отметила Любимова.
В рамках пленарного заседания участники фестиваля обсудили особенности работы с молодым поколением, возможности музеев в контексте культурной дипломатии и дальнейшее развитие отрасли с применением новых технологий, ИИ и других достижений современной науки. Модератором дискуссии выступила генеральный директор Третьяковской галереи Ольга Галактионова.
Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в своём выступлении обратил внимание на проблемы заграничных проектов.
«В логистике музейных обменов появились огромные риски. Сегодня достаточно большой интерес к тому, чтобы привозить музейные коллекции в Россию, но вывозить музейные ценности из России, даже в те страны, которые казались ранее абсолютно защищёнными, сегодня достаточно сложно. Поэтому говорить о сотрудничестве с рядом стран возможно, но это прежде всего будет Китай, где есть огромная, очень комфортная инфраструктура для работы», — отметил Швыдкой.
Также он выразил мнение, что на фоне развития ИИ и цифрового контента подлинные артефакты обретут ещё большую ценность.
Михаил Швыдкой.
Министр культуры и информации Сербии Никола Селакович отметил большой потенциал культурной дипломатии и важное место музеев в её обеспечении. Также он назвал ХХI век эпохой борьбы за идентичность. Основной задачей в контексте работы с молодым поколением Селакович считает воспитание верности музею.
Схожее мнение выразил руководитель департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин. Он отметил, что основная задача — вдохновлять и вызывать гордость у молодёжи. Фурсин рассказал о новых форматах музеев, нацеленных на привлечение юных посетителей, в частности — о проекте уроков в стенах культурных институций.
Заместитель гендиректора по вопросам археологии Большого египетского музея Халед Хассан Абдельазиз Метвали считает залогом успеха для привлечения молодой аудитории использование инновационных решений. По его словам, сегодняшняя главная цель музеев — привить любовь у нового поколения, чтобы они посещали их регулярно и ценили национальные культурные ценности.
Директор департамента музеев и поддержки циркового искусства Минкультуры РФ Иван Лыкошин считает главной задачей музеев будущего исследование фондов. Он также перечислил передовые площадки в разных городах России, которые представляют совершенно другой уровень подхода к работе со зрителем: Музей Мирового океана в Калининграде, музей «Атом» на ВДНХ, а также филиалы Третьяковской галереи в Калининграде, Самаре и готовящийся к открытию во Владивостоке.
Генеральный директор Государственного Эрмитажа, президент Союза музеев России Михаил Пиотровский обратил внимание на связь времён в контексте музейного дела.
«Мы думаем о будущем, опираясь на прошлое. И прошлое мы должны перенести в будущее — это наша главная задача. Для этого мы должны внимательно относиться к науке, вопросам хранения, реставрации, сохранять наши традиции и перенести их в будущее, вместе с ними перенести ту историческую память, которая даёт настоящую любовь к родине, истине, настоящим традиционным ценностям», — подчеркнул Пиотровский.
Михаил Пиотровский.
Основатель Фонда музыки и искусств Абу-Даби Худа Альхамис-Кану перечислила главные способы передавать традиции через музеи — это креативность, гибкость и вдохновение.
Директор Музея-заповедника «Гатчина», президент российского комитета Международного совета музеев Василий Панкратов и председатель наблюдательного совета Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова призвали обратить внимание на тех, кто работает в музеях.
«Музей будущего зависит от людей, именно от организаторов музейного дела, от деятелей культуры. Музей в свою очередь воспитывает человека, человек вырастет и воспитает следующее поколение. Это непрерывная связь», — подчеркнула Громова.
Также в пленарном заседании приняли участие официальный представитель российского МИД Мария Захарова, гендиректор Центра конструктивизма «Зотов» Дарья Филиппова и заместитель гендиректора Национального музея Ирака доктор Аббас Абед Мандиль.