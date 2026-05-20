Россия должна восстановить историческую справедливость на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с Шанхайской медиагруппой SMG.
Интервью опубликовано на сайте МИД России.
«В основе происходящего на Украине лежит восстановление исторической справедливости», — указал он.
Также Лавров подчеркнул, что Россия в ходе проведения специальной военной операции не использует разрушительное оружие, поскольку не хочет наносить чрезмерный ущерб территориям, где проживают мирные жители.
