Юрист Лукьянова: с ЕГЭ могут удалить за шпаргалки и телефон

Юрист Ирина Лукьянова рассказала, что участника ЕГЭ могут удалить из аудитории за несамостоятельное выполнение работы, разговоры с другими сдающими и попытку получить помощь третьих лиц.
В беседе с aif.ru она пояснила, что безусловным основанием для удаления также станет обнаружение телефона, фото-, видео- или аудиотехники, вычислительных устройств, шпаргалок и справочных материалов, если они не разрешены по предмету.
По словам юриста, запрещено выносить из пункта проведения экзамена черновики или бланки, а также фотографировать экзаменационные материалы.
«В бланке ответов организатором ставится соответствующая отметка, и работа аннулируется», — пояснила Лукьянова.
Она добавила, что за нарушение правил проведения ЕГЭ предусмотрена административная ответственность.
Ранее председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Линара Самединова в беседе с «Радио 1» заявила, что в период экзаменов выпускники должны чувствовать безусловную поддержку родителей.