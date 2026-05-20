Поиск Яндекса
Ричмонд
+36°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрист Лукьянова: с ЕГЭ могут удалить за шпаргалки и телефон

Юрист Ирина Лукьянова рассказала, что участника ЕГЭ могут удалить из аудитории за несамостоятельное выполнение работы, разговоры с другими сдающими и попытку получить помощь третьих лиц.

Юрист Ирина Лукьянова рассказала, что участника ЕГЭ могут удалить из аудитории за несамостоятельное выполнение работы, разговоры с другими сдающими и попытку получить помощь третьих лиц.

В беседе с aif.ru она пояснила, что безусловным основанием для удаления также станет обнаружение телефона, фото-, видео- или аудиотехники, вычислительных устройств, шпаргалок и справочных материалов, если они не разрешены по предмету.

По словам юриста, запрещено выносить из пункта проведения экзамена черновики или бланки, а также фотографировать экзаменационные материалы.

«В бланке ответов организатором ставится соответствующая отметка, и работа аннулируется», — пояснила Лукьянова.

Она добавила, что за нарушение правил проведения ЕГЭ предусмотрена административная ответственность.

Ранее председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Линара Самединова в беседе с «Радио 1» заявила, что в период экзаменов выпускники должны чувствовать безусловную поддержку родителей.