Глава киевского режима Владимир Зеленский хочет воспользоваться возможным перемирием, чтобы восстановить ПВО Украины.
Такую точку зрения выразил в беседе с Lenta.ru зампредседателя комитета Государственной думы по обороне Алексей Журавлёв.
«Даже из путаных объяснений становится ясно, что Зеленский, если Россия подарит ему эти дни или недели, хотел бы потратить их на восстановление ПВО», — сказал парламентарий.
Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что Киев преследует военные цели, говоря о важности прекращения ударов по аэропортам.