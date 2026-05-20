Агент Тюкавина: Костя говорил: если Шварц вернётся, я готов встретить его в аэропорту

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы игрока «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал новость о том, что Сандро Шварц будет назначен глвным тренером команды.
«В своё время Шварц оставил большой след на карьере Кости. При Сандро он начал играть, раскрываться. Думаю, что у них будут только хорошие отношения, если Шварц вернётся в “Динамо”. Есть поговорка: “В одну реку дважды не войти”. Надеюсь, что немец опровергнет её. Когда Шварц ушёл из “Динамо”, Костя говорил: “Если он вернётся, я готов приехать в аэропорт и встретить его”. В каждой шутке есть доля шутки», — приводит его слова «Чемпионат».
Он отметил, что фанаты «Динамо» устали ждать трофей. Сафонов выразил надежду, что у Шварца в случае назначения всё получится.
На данный момент тренером команды является Ролан Гусев, который возглавил «Динамо» после ухода Валерия Карпина в ноябре 2025 года. С ним москвичи заняли седьмое место в чемпионате России.
Ранее сообщалось, что «Динамо» в ближайшие дни подпишет контракт со Шварцем.