Астрофизик Курочкин: солнечный ветер доходит до Земли за один—три дня

Научный сотрудник группы исследований Солнца Санкт-Петербургского филиала Специальной астрофизической обсерватории РАН Евгений Курочкин рассказал, что солнечный ветер представляет собой потоки частиц плазмы, которые постоянно испускает солнечная корона.
В беседе с aif.ru он пояснил, что корону можно наблюдать с помощью специальных приборов или во время полного солнечного затмения, однако без защитных средств смотреть на затмение опасно.
По словам учёного, у солнечной короны нет чёткой границы: она постепенно переходит в солнечный ветер. Скорость такого потока по земным меркам огромна — от 200—300 до 800—1200 км/с.
«Расстояние от Солнца до Земли (около 150 млн км) солнечный ветер преодолевает в основном за один—три дня», — уточнил Курочкин.
Он добавил, что скорость и плотность потоков меняются, а их воздействие на магнитное поле Земли может вызывать магнитные бури. При этом планету защищают магнитное поле и плотная атмосфера.
