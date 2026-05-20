В МИД РФ опровергли информационную провокацию про "агентов Кремля" в Армении

«В качестве подтверждения доводов публикуются едва ли заслуживающие доверия “скриншоты” и “выписки” из каких-то документов, хаотично приводятся некие эпизоды из жизни из разряда “баек” в профессиональной деятельности дипломатов со ссылками на “анонимные” источники и иностранные СМИ, которые уже давно запятнали себя откровенной дезинформаций и антироссийской ангажированностью, — говорится в сообщении. — При этом ни одного сколько-нибудь убедительного факта, подтверждающего обвинения, в The Insider привести не в состоянии».