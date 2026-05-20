В МИД РФ опровергли информационную провокацию про "агентов Кремля" в Армении

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Российское дипведомство опровергло информационную провокацию про деятельность якобы «вездесущих агентов Кремля» в Армении. Фейк был создан для запугивания армянской общественности перед выборами, сообщили в МИД РФ.
«Издание-иноагент The Insider (признано нежелательной организацией и внесено в список иноагентов РФ — прим. ТАСС), давно превратившееся в инструмент медиаманипуляций и лживой антироссийской пропаганды, продолжает генерировать фейки, выполняя соответствующие заказы своих зарубежных кураторов. Примером подобной подрывной работы курируемых западниками медиарупоров стала недавняя публикация (от 19 мая 2026 года) под громким заголовком “Схватить за “Бороду”. Какие агенты ФСБ, ГРУ и СВР направлены в Армению для борьбы с Пашиняном”, рассказывающая уже набившие оскомину “шпионские” небылицы о вездесущих “агентах Кремля”, — говорится в телеграм-канале дипведомства.
Там подчеркивается, что приведенные в «расследовании» доводы — «не что иное, как неприкрытая ложь и организованная провокация, имеющая целью оказать психологическое давление на российских дипломатов и запугать армянскую общественность перед выборами». «Авторы фейка, столь внимательно, по-видимому, изучавшие детали биографий сотрудников дипмиссии, не удосужились даже перепроверить информацию, допустив многочисленные фактологические ошибки и неточности, что лишь подтверждает уровень “профессионализма” и банальной грамотности авторов», — заметили в МИД.
«В качестве подтверждения доводов публикуются едва ли заслуживающие доверия “скриншоты” и “выписки” из каких-то документов, хаотично приводятся некие эпизоды из жизни из разряда “баек” в профессиональной деятельности дипломатов со ссылками на “анонимные” источники и иностранные СМИ, которые уже давно запятнали себя откровенной дезинформаций и антироссийской ангажированностью, — говорится в сообщении. — При этом ни одного сколько-нибудь убедительного факта, подтверждающего обвинения, в The Insider привести не в состоянии».
Как отметили в дипведомстве, в духе «шпиономании и неомаккартизма авторы решили также “разоблачить” Русский дом в Ереване, которому вменяется в вину “продвижение мягкой силы” и гуманитарная деятельность в Армении, проведение просветительских и образовательных семинаров, культурных мероприятий». «То есть ровно то, чем и должен заниматься Русский дом за рубежом», — констатировали в дипведомстве.
Методичка Брюсселя.
В МИД заключили, что распространяемый в армянском медиапространстве «фейковый вброс стал результатом последовательной антироссийской подрывной работы брюссельских пропагандистов из т. н. группы быстрого реагирования, высадившейся незадолго до этого в республике с целью дискредитации нашей страны и нанесения ущерба российско-армянским отношениям под предлогом якобы борьбы с “гибридными угрозами Кремля”. “Налицо — очевидная проекция на Армению “молдавского сценария” — создание вокруг России враждебной, токсичной атмосферы и зачистка местного инфополя от всего, что связано с нашей страной”, — подчеркнули в дипведомстве.
«Рассматриваем очередную “сенсацию” о “российских агентах в Ереване” как еще один эпизод кампании по вытеснению России из Южного Кавказа и навязыванию Армении внешних ориентиров вопреки ее собственным национальным интересам», — говорится в сообщении рубрики «Антифейк».
Там также отмечается, что публикация построена по принципу «знакомой методички». «Эффективная работа российских ведомств по развитию и укреплению союзнических отношений между Россией и Арменией, связей между нашими братскими народами объявляется “операцией спецслужб”, — указали в дипведомстве. — Абсолютно рутинная дипломатическая деятельность — поддержание контактов, проведение культурных мероприятий, аналитическая работа, продвижение гуманитарных проектов — все это подаётся в духе “руки Кремля”.
При этом не меньшую обеспокоенность вызывает «линия на дискредитацию армянской оппозиции и общественных деятелей, критикующих руководство республики». «Любые контакты таких фигур с российской стороной, участие в международных площадках и экспертных мероприятиях автоматически объявляются “работой под кураторством российских спецслужб”, а сама оппозиционная деятельность — частью “кремлёвской операции”. Иными словами, армянскому обществу пытаются навязать примитивную схему “критика правительства равно агент Москвы”, — заметили в МИД.
«По сути, прямым вмешательством в предвыборный дискурс Армении является как раз не дипломатическая деятельность России, которая ведется в полном соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года, а то, что очередной вброс The Insider разжигает истерию в армянском и международном информпространстве», — указали в дипведомстве.