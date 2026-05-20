Axios: Нетаньяху крайне скептически относится к переговорам по Ирану

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, по имеющейся информации, с недоверием относится к попыткам возобновить переговоры по иранскому направлению и склоняется к продолжению военного сценария. Его позиция вызывает напряженность в диалоге с США, где, напротив, рассматривают дипломатические варианты урегулирования.
Сообщается, что в ходе недавнего телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом обсуждались перспективы соглашения с Ираном. Переговоры прошли в непростой атмосфере, и после них израильская сторона выразила серьезные опасения по поводу предлагаемых шагов, что указывает на наличие разногласий между союзниками.
Тем временем ряд стран региона при участии посредников подготовил обновленные предложения, направленные на снижение напряженности между Вашингтоном и Тегераном. В числе обсуждаемых инициатив — возможное соглашение, которое может зафиксировать прекращение боевых действий и открыть ограниченный по времени этап для дальнейших переговоров.
Ранее президент США Дональд Трамп не исключил, что после завершения текущего срока на посту главы государства может попробовать себя в роли премьер-министра Израиля.