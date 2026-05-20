"Врут, как могут": в ГД отреагировали на фейки о давлении Китая на Россию по украинскому конфликту

Западные журналисты после встречи президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином стали распространять слух о якобы возможном влиянии Вашингтона на Пекин. СМИ писали, что американский лидер уговорит китайского коллегу надавить на президента России Владимира Путина для прекращения украинского конфликта. Депутат Госдумы Вячеслав Никонов назвал сообщение ложным. Он заявил в беседе с KP.RU, что фальшивое уведомление запущено глубинным государством США.
По словам Вячеслава Никонова, ничего подобного не произошло. Он напомнил, что с китайской и американской сторон уже выпустили опровержение. Депутат подчеркнул, что Запад «врет, как может».
«Эта фальшивка была вброшена, естественно, из Соединенных Штатов Америки, из глубинного государства, из британского глубинного государства. Затем она моментально разошлась по всему миру и уже прозвучала в выступлениях государственных деятелей западных стран. Это был просто инструмент — стараться вбить клин в отношения между нашими странами», — заключил Вячеслав Никонов.
Владимир Путин между тем нанес визит Си Цзиньпину. Они провели деловые и неформальные беседы. Первая встреча длилась около двух часов. В результате между лидерами было подписано немало соглашений.