«Астон Вилла» Эмери победила «Фрайбург» и выиграла Лигу Европы

«Астон Вилла» победила «Фрайбург» в финале Лиги Европы.
Встреча завершилась со счётом 3:0.
В составе победителей отличились Юри Тилеманс (41-я минута), Эмилиано Буэндия (45 + 3), Морган Роджерс (58-я).
Для «Астон Виллы» это первая победа в Лиге Европы в их истории. Последний крупный еврокубок клуб завоевал в 1982 году — тогда команда выиграла Кубок европейских чемпионов.
Отметим, что главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери выигрывает этот турнир в пятый раз за тренерскую карьеру — трижды ему удавалось это с «Севильей» и один раз с «Вильярреалом».
