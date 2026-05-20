Зеленский провел переговоры с британским премьером

Украина обсуждает дипломатический трек конфликта с Великобританией — Зеленский сообщил о разговоре с британским премьером Киром Стармером, передает его сообщение в Telegram. По словам президента Украины, стороны согласовали позиции и обсудили дальнейшие шаги.
В беседе приняли участие президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Основное внимание было уделено дипломатическим вопросам, связанным с текущей ситуацией вокруг конфликта.
Зеленский заявил, что стороны стремятся «активизировать содержательную дипломатию». Он также поблагодарил Великобританию за оказываемую поддержку Украине и отметил, что договорился со Стармером о продолжении контактов. Дополнительных подробностей содержания разговора он не раскрыл.
Разговор стал частью текущих консультаций между Киевом и Лондоном, которые сопровождаются регулярными контактами на уровне руководства и обсуждением политических и дипломатических шагов. Подобные обсуждения, как правило, включают координацию позиций по международным инициативам и оценку текущей обстановки.
Отдельно отмечается, что Великобритания продолжает участвовать в политической и дипломатической поддержке Украины, включая взаимодействие на уровне правительственных структур и координацию с союзниками по международным площадкам.
