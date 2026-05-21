МИД Греции: Украина до сих пор не извинилась за инцидент с дроном

Украинская сторона не принесла Афинам извинений за обнаруженный у греческих берегов морской беспилотник, заявила пресс-секретарь МИД Греции Лана Зохиу.

Её слова приводит РИА Новости.

«Как только официальный доклад генерального штаба поступит в министерство иностранных дел, мы предпримем официальные шаги — как на двустороннем уровне, так и на международном», — сказала Зохиу.

Дипломат также подчеркнула, что Украина не имеет права наносить удары дронами по судам в Средиземном море.

«Даже суда, включённые в санкционные списки, ни в коем случае не могут считаться оправданной целью: не существует никакого права наносить по ним удары, топить их или подвергать опасности человеческие жизни и морскую среду», — заявила представитель греческого внешнеполитического ведомства.

Ранее Греция потребовала от Украины убрать все морские беспилотники от греческих берегов после обнаружения дрона у острова Лефкада.

11 мая Греция начала расследование после того, как в её территориальных водах обнаружили безэкипажный катер со взрывчаткой.