Поиск Яндекса
Ричмонд
+36°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Специалист Крастелев: Болгария не сменит прозападный курс

Координатор Московского отделения ЛДПР Роман Крастелев выразил мнение, что позиция президента Болгарии Румена Радева не означает реального разворота страны от прозападного курса.

Координатор Московского отделения ЛДПР Роман Крастелев выразил мнение, что позиция президента Болгарии Румена Радева не означает реального разворота страны от прозападного курса.

В комментарии ИА RuNews24.ru он отметил, что Радев может выражать пророссийские взгляды, однако на практике не станет накладывать вето на поставки оружия Украине.

По словам политика, Болгария как член ЕС и НАТО не сможет существенно повлиять на санкции против России. При этом, считает Крастелев, отказ от российского газа болезненнее всего сказался именно на Болгарии.

Он добавил, что болгарский лидер, вероятнее всего, продолжит лавировать между президентом США Дональдом Трампом и Евросоюзом, не меняя базового внешнеполитического курса страны.

Ранее политолог Иван Мезюхо заявил, что верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас не способна быть переговорщиком в диалоге с Россией.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сказал, что Европейскому союзу стоит найти свой голос в защиту мира в хоре поджигателей войны.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова напомнила басню Ивана Крылова «Квартет», говоря об обсуждениях в ЕС кандидатуры переговорщика с Россией.

Узнать больше по теме
Болгария: страна на Балканах с богатой историей и выходом к Черному морю
Болгария — государство на юго-востоке Европы, расположенное на Балканском полуострове. Страна сочетает в себе древнюю историю, разнообразную культуру и важное географическое положение между Европой и Ближним Востоком. В этом материале разбираем главное о Болгарии.
Читать дальше