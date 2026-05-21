Координатор Московского отделения ЛДПР Роман Крастелев выразил мнение, что позиция президента Болгарии Румена Радева не означает реального разворота страны от прозападного курса.
В комментарии ИА RuNews24.ru он отметил, что Радев может выражать пророссийские взгляды, однако на практике не станет накладывать вето на поставки оружия Украине.
Он добавил, что болгарский лидер, вероятнее всего, продолжит лавировать между президентом США Дональдом Трампом и Евросоюзом, не меняя базового внешнеполитического курса страны.
Ранее политолог Иван Мезюхо заявил, что верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас не способна быть переговорщиком в диалоге с Россией.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сказал, что Европейскому союзу стоит найти свой голос в защиту мира в хоре поджигателей войны.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова напомнила басню Ивана Крылова «Квартет», говоря об обсуждениях в ЕС кандидатуры переговорщика с Россией.