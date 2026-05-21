Украина еще не извинилась перед Грецией за инцидент с БЭК, заявили в МИД

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Украина все еще не извинилась перед Грецией за инцидент с найденным на греческом острове украинским морским дроном, сообщила пресс-секретарь греческого МИД Лана Зохиу.
Журналист на брифинге задал Зохиу вопрос, принесла ли Украина извинения Греции.
«Когда министр иностранных дел (Йоргос Герапетритис — ред.) разговаривал со своим украинским коллегой, не было возможности сделать какие-либо замечания, поскольку на тот момент еще не было полной картины расследования», — привел МИД слова Зохиу.
В ответе на вопрос журналистов, почему Афины не выразили Киеву демарш, Зохиу также сослалась на отсутствие результатов расследования инцидента. «Как только официальный доклад генерального штаба поступит в министерство иностранных дел, мы предпримем официальные шаги — как на двустороннем уровне, так и на международном», — сказала она.
Зохиу также заявила, что Украина не имеет права наносить удары беспилотниками по судам в Средиземном море, вне зависимости от того, внесены они в санкционный список или нет.
«Даже суда, включенные в санкционные списки, ни в коем случае не могут считаться оправданной целью: не существует никакого права наносить по ним удары, топить их или подвергать опасности человеческие жизни и морскую среду. Рамки применения санкций являются четко определенными», — сказала она.
Газета «Прото Тема» 8 мая сообщала, что греческие рыбаки обнаружили в морской пещере у острова Лефкада плавучее дистанционно управляемое судно, которое, по источникам газеты «Катимерини», является морским дроном-камикадзе «Козак Мамай». Министр обороны Греции Никос Дендиас впоследствии подтвердил, что найденный беспилотный аппарат был украинским.