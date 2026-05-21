Почему Путин снял пиджак в Китае: Дипломатический жест с глубоким смыслом

Во вторник-среду, 19−20 мая, российский лидер Владимир Путин посетил Китай. Он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и другими официальными лицами страны. Сразу после прибытия в Китай, перед тем, как сесть в автомобиль в аэропорту Пекина, Владимир Путин снял пиджак. Депутат ГД Вячеслав Никонов объяснил этот жест в интервью KP.RU.
Парламентарий уточнил, что действие президента РФ символизирует открытость. По его словам, именно так этот жест могут интерпретировать в Китае. Депутат напомнил, что в КНР уделяют особое внимание церемониям.
«Это одна из серьезных вещей в конфуцианстве. А Путин, в принципе, самый популярный иностранный политик в КНР. У него там огромное количество поклонников. Его обращение, с которым он выступил через китайское интернет-пространство, получило уже сотни миллионов лайков», — прокомментировал Вячеслав Никонов.
Си Цзиньпин по итогам переговоров с Владимиром Путиным подчеркнул, что президент РФ уже в 25-й раз посещает Китай. Это говорит о глубоком характере партнерства. Председатель КНР также отметил, что мировое сообщество «ориентируется на отношения» России и Китая.