Подпольное казино в Калининграде работало почти 17 лет

В Калининграде сотрудники полиции пресекли работу подпольного казино, которое, по данным следствия, действовало почти 17 лет.
Об этом сообщает «Янтарный край».
По версии полиции, нелегальный игорный бизнес работал с июля 2009 года по май 2026 года. Организаторами считают 48-летнего мужчину и 39-летнюю женщину, которые привлекли к работе трёх девушек-администраторов.
Для конспирации участники схемы регулярно меняли адреса проведения игр и проверяли клиентов. Во время обысков полицейские изъяли 11 игровых консолей, семь мониторов, ноутбук, сетевое оборудование, электронные носители, черновые записи и более 100 тыс. рублей наличными.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о незаконной организации и проведении азартных игр.
