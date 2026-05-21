Подпольное казино в Калининграде работало почти 17 лет

В Калининграде сотрудники полиции пресекли работу подпольного казино, которое, по данным следствия, действовало почти 17 лет.

Об этом сообщает «Янтарный край».

По версии полиции, нелегальный игорный бизнес работал с июля 2009 года по май 2026 года. Организаторами считают 48-летнего мужчину и 39-летнюю женщину, которые привлекли к работе трёх девушек-администраторов.

Для конспирации участники схемы регулярно меняли адреса проведения игр и проверяли клиентов. Во время обысков полицейские изъяли 11 игровых консолей, семь мониторов, ноутбук, сетевое оборудование, электронные носители, черновые записи и более 100 тыс. рублей наличными.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о незаконной организации и проведении азартных игр.

Ранее практикующий психолог кандидат психологических наук Михаил Хорс рассказал в беседе с RT, как азартные механики в различных неигровых сервисах провоцируют лудоманию.

