Покупателям жилья предложили гарантировать возврат денег при оспаривании сделок

Об этом РИА Новости рассказали авторы инициативы — глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов и депутат Дмитрий Гусев.
Проблема в том, что суды нередко признают сделку недействительной, если продавец действовал под влиянием обмана или не отдавал отчёта в своих действиях.
Полученные им деньги к тому моменту часто потрачены. Добросовестный покупатель, в том числе семья с ипотекой, остаётся и без квартиры, и без денег.
Парламентарии предлагают изменить Гражданский кодекс и закон о регистрации недвижимости. Возврат жилого помещения продавцу и госрегистрация прав будут возможны только после того, как он полностью возместит покупателю всё полученное по недействительной сделке.
«Люди должны быть уверены, что приобретённое жильё не будет потеряно спустя годы из-за обстоятельств, на которые они объективно не могли повлиять», — сказал Гусев.
По его словам, изменения повысят стабильность рынка и доверие граждан к институту регистрации прав.
Ранее руководитель юридического агентства Дмитрий Костин предупредил, что сделку по недвижимости, купленную на торгах по банкротству, могут оспорить кредитор или должник. В этом случае суд признает её недействительной и никто не компенсирует затраты на ремонт.