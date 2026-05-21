Покупателям жилья предложили гарантировать возврат денег при оспаривании сделок

Добросовестным покупателям жилья хотят гарантировать возврат всех уплаченных средств при оспаривании сделок, соответствующие законопроекты депутаты Госдумы направили на отзыв в Росреестр и Верховный суд.

Об этом РИА Новости рассказали авторы инициативы — глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов и депутат Дмитрий Гусев.

Проблема в том, что суды нередко признают сделку недействительной, если продавец действовал под влиянием обмана или не отдавал отчёта в своих действиях.

Полученные им деньги к тому моменту часто потрачены. Добросовестный покупатель, в том числе семья с ипотекой, остаётся и без квартиры, и без денег.

Парламентарии предлагают изменить Гражданский кодекс и закон о регистрации недвижимости. Возврат жилого помещения продавцу и госрегистрация прав будут возможны только после того, как он полностью возместит покупателю всё полученное по недействительной сделке.

«Люди должны быть уверены, что приобретённое жильё не будет потеряно спустя годы из-за обстоятельств, на которые они объективно не могли повлиять», — сказал Гусев.

По его словам, изменения повысят стабильность рынка и доверие граждан к институту регистрации прав.

Ранее руководитель юридического агентства Дмитрий Костин предупредил, что сделку по недвижимости, купленную на торгах по банкротству, могут оспорить кредитор или должник. В этом случае суд признает её недействительной и никто не компенсирует затраты на ремонт.