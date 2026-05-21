Замглавы МИД России: страны ООН устали от навязчивой украинской темы

Об этом Алимов рассказал «Известиям».
По его словам, усталость ощущается как на площадке Генеральной Ассамблеи, так и в Совете Безопасности, а также в других структурах организации.
«Мы ощущаем усталость государств-членов от назойливо навязанной украинской тематики», — сказал дипломат.
Он добавил, что постоянные попытки вбросить украинский вопрос по любому поводу вызывают у стран всё большее непонимание.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский и лидеры стран Европы становятся всё более наглыми и агрессивными, Россия будет учитывать это в будущих возможных переговорах по Украине.