Соратница обвинявшего Трампа спецпрокурора стала фигурантом уголовного дела

С ноября 2022 года Смит возглавлял расследования в отношении Трампа, включая дела о незаконном хранении секретных документов и попытке отмены итогов выборов 2020 года. Производства были прекращены после победы Трампа на выборах, поскольку привлекать действующих глав государства к ответственности нельзя. В январе 2025 года РИА Новости выяснило, что Смит сложил полномочия, не дожидаясь инаугурации Трампа.