Источник: Иран готов применить новое оружие в случае атаки США

Телеканал CNN сообщил 18 мая со ссылкой на информированные источники, что Пентагон подготовил список целей для ударов в Иране на случай, если президент США Дональд Трамп отдаст приказ возобновить атаки на страну. Трамп призвал Тегеран поспешить со сделкой, заявив, что время имеет решающее значение.
«Мы произвели современное оружие внутри страны, которое пока еще не было задействовано на поле боя и фактически не было протестировано», — сказал иранский военный источник, комментируя готовность Ирана к возможной повторной атаке США.
По его словам, Тегеран не испытывает нехватки средств, которые готов применить для отражения атак.
«С точки зрения оборудования, оборонных возможностей мы не испытываем нехватки, которая помешала бы нам оборонять свою страну. В этот раз мы не намерены вести себя сдержанно», — сказал собеседник агентства.