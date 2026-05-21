ČTK: потребление электроэнергии в Чехии растёт при сокращении производства

В Чехии за первый квартал потребление электроэнергии выросло на 3,2%, до 16,9 ТВт·ч, а собственное производство снизилось на 2%.
Об этом передаёт агентство ČTK со ссылкой на данные управления по регулированию энергетики.
По его сведениям, рост потребления обеспечили в основном домохозяйства. Потребление газа увеличилось на 4,4%, до 2,9 млрд кубометров, преимущественно за счёт крупных потребителей.
Из газохранилищ было выкачано 1,8 млрд кубометров, что на 40% больше, чем годом ранее.
«Увеличение потребления электроэнергии и газа во многом связано с холодной погодой в январе», — уточняет агентство.
Собственное производство электрической энергии сократилось до 20,3 ТВт·ч. Одной из главных причин стали плановые остановки энергоблоков на АЭС «Дукованы» и «Темелин». Снижение в атомной генерации составило 8,1%.
Производство также упало на паровых, гидро-, ветровых и фотоэлектрических станциях. При этом на газовых электростанциях зафиксирован рост более чем на 51%.
