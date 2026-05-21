Первая лига не сдюжила: гол-фантом Миро принёс «Динамо» победу в Екатеринбурге, дубль Беншимола — «Акрону» в Волгограде

«Урал» на своём поле не смог взломать оборону махачкалинского «Динамо» и уступил с минимальным счётом. Самым обсуждаемым эпизодом встречи стал гол‑фантом ангольского нападающего Миро. Главный арбитр и его помощники на VAR разглядели взятие ворот, а вот Василий Березуцкий и Григорий Иванов — наставник и президент хозяев — усомнились в правильности принятого решения. С более комфортным преимуществом вернётся домой «Акрон», три дня назад уволивший Заура Тедеева. «Ротор» также не смог распечатать ворота гостей, хотя нанёс больше ударов, но при этом сам пропустил дважды. В обоих случаях навесы партнёров в штрафной подкараулил Беншимол.
«Динамо» помог гол-фантом.
Год назад на фоне скандала с лицензированием «Химок» спортивная составляющая переходных матчей РПЛ оказалась на втором плане: «Пари НН» оставался в элите даже в случае поражения от «Сочи», что в итоге и произошло. В этом сезоне интрига есть в обеих парах.
Первым в борьбу за путёвку вступил «Урал», которой второй раз подряд пробует пробиться в элиту через стыки. В 2025-м екатеринбуржцы не смогли пройти «Ахмат» и долго сетовали на судейство в ответной встрече, а год спустя судьба снова свела их с кавказской дружиной — махачкалинским «Динамо», хотя вплоть до начала мая у подопечных Василия Березуцкого сохранялись шансы даже на чемпионство в Первой лиге.
Махачкалинцы же, несмотря на отсутствие побед с марта, доставляли проблемы даже грандам и зацепили важные очки в играх со «Спартаком» (0:0), «Локомотивом» (1:1) и «Балтикой» (2:2). Во многом именно фактор дисциплинированной обороны коллектива Вадима Евсеева казался перед стартовым свистком ключевым в этой дуэли. К тому же, уже в начале встречи гости обеспечили себе нужный задел.
На пятой минуте «Динамо» организовало первую контратаку, воспользовавшись провалом хозяев в опорной зоне. Мехди Мубарик выстретил из-за пределов штрафной и угодил в каркас. Первым на добивании оказался Миро: анголец продавил Артёма Мамина и пробил головой, но Александр Селихов успел среагировать и, как показалось, поймал мяч на линии ворот.
Однако Антон Фролов после подсказки лайнсмена засчитал гол, что вызвало бурю негодования у игроков «Урала»: Селихов даже жестом указал арбитру на VAR. Впрочем, видеоассистенты не оспорили решение рефери и даже не стали приглашать его к монитору, хотя на показанных в эфире повторах сложно разглядеть, пересёк ли мяч линию полностью.
После забитого гола динамовцы выстроились по схеме 5−3−2, ожидаемо отдали мяч и сели в глухую оборону, прерывая все подходы соперника ещё на подступах к своей штрафной. На руку играли и ошибки екатеринбуржцев при позиционных атаках. Несмотря на то что у Берецузкого было больше времени на подготовку к игре, найди ключи к оборонительным редутам Евсеева он не смог: партнёры не создали для центрфорварда Мартина Секулича ни одного по-настоящему опасного момента.
Кроме того, судьи тоже не были благосклонны к хозяевам. В середине тайма мяч после удара Силвие Бегича с углового угодил в руку Муталипа Алибекова, но для пенальти этого касания оказалось недостаточно. А незадолго до перерыва «Урал» едва не пропустил сам: всё тот же Миро снова бил головой, но попал в штангу.
Второй тайм прошёл по аналогичному сценарию: махачкалинцы не спешили атаковать и охраняли счёт, но в своей штрафной были просто безупречны, снимая все верховые мячи. У «Урала» же не нашлось плана Б — ни одного удара в створ и закономерное домашнее поражение, после которого в основном обсуждали работу судей. Так, в решении зафиксировать гол усомнился президент клуба Григорий Иванов, а главный тренер даже порассуждал о собственном зрении.
«Я видел повтор и был спокоен, потому что гола нет. Возможно, я плохо вижу. Но, когда хожу к окулисту, вроде всё нормально. Вижу, что гола не было. Возможно, я ошибаюсь, но это тоже допустимо», — цитирует Березуцкого «Матч ТВ».
«Акрон» победил даже без тренера.
Как и «Динамо», первый переходный матч «Акрон» проводил в гостях. В Волгоград к «Ротору» тольяттинцы отправились без главного тренера — после разгромного поражения от «Крыльев Советов», которое фактически и отправило их в стыки, своей должности лишился Заур Тедеев. Вместо него в решающую и без преувеличения судьбоносную командировку команда поехала с Муратом Искаковым.
Зато вернулся в состав Артём Дзюба, пропустивший из-за травмы заключительные туры РПЛ. Несмотря на то что Дмитрий Парфёнов оказался готов к появлению главной звезды «Акрона» и выпустил на поле трёх центральных защитников, влияние нападающего оказалось ключевым.
Однако в начале матча игру едва не сломал Родригу Эшковал: португалец ошибся при выборе позиции и сфолил на убегавшем Имране Азнаурове, едва не схватив красную карточку.
За исключением этого эпизода дисциплина гостей была безупречной: в нападении у волгоградцев не клеилось и за весь тайм они смогли соорудить только одну атаку, завершившуюся ударом в створ. Тольяттинцы, напротив, создавали остроту даже в полумоментах: аут, скидка от Дзюбы — и Константин Марадишвили уже заставляет включиться в игру Никиту Чагрова, которому за первый тайм пришлось спасать команду несколько раз.
Впрочем, даже его прыгучести оказалось недостаточно, когда «Акрон» исполнил домашнюю заготовку и открыл счёт благодаря голу Беншимола: нападающий отклеился от опекуна при угловом ударе и кивком головы вывел команду вперёд.
Сразу после перерыва кабовердианец добил соперника — снова ударом головой. «Акрон» перевёл мяч с одного фланга на другой, оказавшийся на свободном пространстве Роберто Фернандес протащил мяч до чужой штрафной и выполнил точную подачу в район 11-метровой отметки. Хотя оборона хозяев в этом эпизоде играла персонально, в последний момент защитник упустил из виду Беншимола и позволил ему без труда оформить дубль.
Ответа у «Ротора» на два пропущенных гола не оказалось. Даже с учётом того, что соперник не стал гнаться за разгромом, волгоградцы не предприняли ни одной по-настоящему серьёзной попытки угрожать воротам Игната Тереховского — 0:2. «Акрон», пускай и с временным главным тренером, добился комфортного результата и практически обеспечил себе участие в РПЛ на следующий сезон.