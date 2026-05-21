РИА Новости: Иран готов применить новое оружие при атаке США

Тегеран располагает не применявшимся ранее современным оружием и готов использовать его в случае атаки США.
Об этом сообщил РИА Новости иранский военный источник.
«Мы произвели современное оружие внутри страны, которое пока ещё не было задействовано на поле боя и фактически не было протестировано», — сказал он.
По словам собеседника, с точки зрения оснащения и оборонных возможностей никакой нехватки, которая помешала бы обороне, нет.
«В этот раз мы не намерены вести себя сдержанно», — подчеркнул военный.
Ранее американский лидер Дональд Трамп допустил, что Соединённые Штаты могут начать новую атаку на Иран в ближайшие дни.
Он также заявлял, что США возобновят удары по Ирану, если Вашингтон и Тегеран не заключат сделку.