РИА Новости: Иран готов применить новое оружие при атаке США

Тегеран располагает не применявшимся ранее современным оружием и готов использовать его в случае атаки США.

Об этом сообщил РИА Новости иранский военный источник.

«Мы произвели современное оружие внутри страны, которое пока ещё не было задействовано на поле боя и фактически не было протестировано», — сказал он.

По словам собеседника, с точки зрения оснащения и оборонных возможностей никакой нехватки, которая помешала бы обороне, нет.

«В этот раз мы не намерены вести себя сдержанно», — подчеркнул военный.

Ранее американский лидер Дональд Трамп допустил, что Соединённые Штаты могут начать новую атаку на Иран в ближайшие дни.

Он также заявлял, что США возобновят удары по Ирану, если Вашингтон и Тегеран не заключат сделку.

Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше