Лавров: РФ не хочет наносить ущерб территориям, где проживают русские

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Россия не применяет в рамках специальной военной операции средства, которые могли бы нанести значительный ущерб территориям, где живут русские. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью «Шанхайской медиагруппе» (Shanghai Media Group, SMG).
Как отметил министр, президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что на СВО не используются средства, которые российские военные могли бы использовать, так как РФ не хочет «наносить чрезмерный ущерб территориям, где живут по большому счету наши люди, которых пытаются подавить нацисты».
Лавров добавил, что ВС РФ последовательно выполняют задачи спецоперации.
Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.Читать дальше