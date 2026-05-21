Поиск Яндекса
Ричмонд
+36°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ВОЗ рассказали о путях заражения лихорадкой Эбола

РИА Новости: заразиться Эболой можно только при контакте с кровью больного.

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Заразиться Эболой можно только при прямом контакте с кровью или биологическими жидкостями больного или умершего от вируса, а также через инфицированные предметы и поверхности, сообщили РИА Новости в российском офисе ВОЗ.

«Заразиться вирусом можно от другого человека только при прямом контакте с кровью или биологическими жидкостями больного или умершего от Эболы или через предметы или поверхности, загрязненные биологическими жидкостями (такими как кровь, фекалии, рвота). Люди не могут заразить других до появления симптомов, и вирус не передается воздушно-капельным путем», — рассказали агентству.

Лихорадка Эбола — острое инфекционное заболевание, вызванное филовирусом. Среди симптомов заболевания можно выделить лихорадку, слабость, мышечную и головную боли, боли в горле и животе, рвоту, диарею, сыпь, в некоторых случаях не исключены кровотечения.

Всемирная организация здравоохранения объявила 17 мая вспышку Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения.