Трамп заявил об очень хорошем разговоре с Эрдоганом

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что у него состоялся очень хороший разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Ранее в пресс-службе турецкого президента сообщили, что в рамках беседы были затронуты вопросы подготовки к предстоящему саммиту НАТО, который планируется провести в Анкаре в июле. Также президент Эрдоган выразил удовлетворение решением о продлении перемирия между США и Ираном, охарактеризовав его как позитивный шаг.
«У меня был очень хороший разговор с президентом, у нас очень хорошие отношения», — прокомментировал состоявшийся диалог американский лидер.
Ранее Эрдоган также заявил, что Турция продолжает переговоры с США о закупке истребителей F‑35.