Трамп заявил об очень хорошем разговоре с Эрдоганом

Ранее в пресс-службе турецкого президента сообщили, что в рамках беседы были затронуты вопросы подготовки к предстоящему саммиту НАТО, который планируется провести в Анкаре в июле. Также президент Эрдоган выразил удовлетворение решением о продлении перемирия между США и Ираном, охарактеризовав его как позитивный шаг.