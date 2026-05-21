Новый ГОСТ на сантехнику вступит в силу в июне

Росстандарт утвердил новый ГОСТ на керамические санитарные изделия, который значительно расширяет классификацию унитазов и вводится с 1 июня.
Документ распространяется на унитазы, раковины, пьедесталы, биде и другие предметы. В отличие от прежнего стандарта 2018 года, где выделялось лишь три типа унитазов, новый насчитывает 16.
Отдельно выделены детские, стандартные модели и модели для людей с ограниченными возможностями здоровья.
ГОСТ вступает в силу 1 июня текущего года.
