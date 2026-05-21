ВОЗ: Эболой заражаются только через прямой контакт с больным

Заражение лихорадкой Эбола происходит исключительно при прямом контакте с кровью или биологическими жидкостями инфицированного либо через загрязнённые предметы.
Об этом РИА Новости сообщили в российском офисе Всемирной организации здравоохранения.
Там пояснили, что для передачи вируса необходим прямой контакт с кровью и прочими телесными жидкостями инфицированного. Заражение также возможно через поверхности и предметы, загрязнённые такими выделениями.
В организации подчеркнули, что заболевший становится опасным для окружающих только после появления симптомов. Воздушно-капельным путём вирус не распространяется.
Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что организация располагает данными о почти 600 предполагаемых случаях заражения вирусом Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде.