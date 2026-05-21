Штрафы за хаос. Волгоград вводит наказание за парковку самокатов

Волгоград впервые вводит штрафы для кикшеринговых компаний за неправильную парковку электросамокатов.
Соответствующие поправки в региональный КоАП рассмотрели 20 мая 2026 года в облдуме, инициатива касается всех операторов Волгоградской области.
Законопроект предполагает денежные санкции за размещение средств индивидуальной мобильности в неположенных местах и нарушение требований к парковочным площадкам. Рассматривать дела будут территориальные административные комиссии. Документ уже поддержали два профильных комитета парламента.
«Главная цель — не наказание, а безопасность жителей Волгоградской области», — подчеркнула председатель комитета Татьяна Распутина.
Депутаты отметили, что меры носят профилактический характер и призваны упорядочить движение самокатов во дворах и на тротуарах.
