Штрафы за хаос. Волгоград вводит наказание за парковку самокатов

К такому решению пришли депутаты облдумы.

Волгоград впервые вводит штрафы для кикшеринговых компаний за неправильную парковку электросамокатов.

Соответствующие поправки в региональный КоАП рассмотрели 20 мая 2026 года в облдуме, инициатива касается всех операторов Волгоградской области.

Законопроект предполагает денежные санкции за размещение средств индивидуальной мобильности в неположенных местах и нарушение требований к парковочным площадкам. Рассматривать дела будут территориальные административные комиссии. Документ уже поддержали два профильных комитета парламента.

«Главная цель — не наказание, а безопасность жителей Волгоградской области», — подчеркнула председатель комитета Татьяна Распутина.

Депутаты отметили, что меры носят профилактический характер и призваны упорядочить движение самокатов во дворах и на тротуарах.

