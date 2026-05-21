Минфин США: санкции против спецдокладчика ООН по Палестине Альбанезе отменили

ВАШИНГТОН, 21 мая. /ТАСС/. США отменили действие санкций против специального докладчика ООН по вопросу о положении в области прав человека на оккупированных палестинских территориях Франчески Альбанезе. Об этом свидетельствуют данные, размещенные в среду на сайте Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.
14 мая окружной суд в Вашингтоне приостановил действие американских санкций против спецдокладчика ООН. Изучив документы по делу, суд пришел к выводу, что санкции были введены в нарушение права Альбанезе на свободу слова в соответствии с Первой поправкой к Конституции США из-за того, что она критиковала политику Израиля в секторе Газа.
Рестрикции против спецдокладчика ООН Госдепартамент США ввел в июле 2025 года. Поводом для ограничений стали обвинения в адрес Альбанезе со стороны Израиля и США в распространении антисемитских позиций и в поддержке террористических организаций.