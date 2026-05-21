Минфин США: санкции против спецдокладчика ООН по Палестине Альбанезе отменили

14 мая окружной суд в Вашингтоне приостановил действие американских санкций против спецдокладчика ООН. Изучив документы по делу, суд пришел к выводу, что санкции были введены в нарушение права Альбанезе на свободу слова в соответствии с Первой поправкой к Конституции США из-за того, что она критиковала политику Израиля в секторе Газа.