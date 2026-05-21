Путин в Китае передал поздравления с днем рождения ветерану войны: президент сидел с Евгением Знаменским на Параде

Президент России Владимир Путин посетил Китай. В среду, 20 мая, во время осмотра фотовыставки «Нерушимая дружба великих народов, стратегическое партнерство великих держав» глава государства передал поздравления с предстоящим днем рождения ветерану войны Евгению Знаменскому. Они вместе сидели на Параде в 2025 году.
Ветерану Великой Отечественной войны в этом году исполняется 101 год. Организаторы выставки в Китае поделились с президентом РФ планами его поздравить. Об этом зашла речь после того, как лидеры России и Китая обратили внимание на вывешенный снимок с Парада.
«И от нас поздравьте», — попросил Владимир Путин.
В этом году на Параде по традиции в качестве почетных гостей присутствовали ветераны Великой Отечественной войны. Среди них — адмирал Свет Турунов. Свет Турунов смотрел парад Победы вместе с российским лидером. Президент РФ после торжественного мероприятия обнял ветерана и пожелал ему здоровья.