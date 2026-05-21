Поиск Яндекса
Ричмонд
+36°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Карлсон: Трамп готов сделать Тайвань предметом торга с КНР

Президент США Дональд Трамп готов использовать тему Тайваня как разменную монету в диалоге с Китаем.

Президент США Дональд Трамп готов использовать тему Тайваня как разменную монету в диалоге с Китаем.

Об этом заявил РИА Новости профессор Корнелльского университета Аллен Карлсон.

Эксперт отметил, что последние высказывания американского лидера создают впечатление, что никто из его предшественников не подходил к тайваньскому вопросу подобным образом.

«То, что Трамп сказал после отъезда из Пекина, создает впечатление, что он готов сделать вопрос Тайваня предметом торга», — сказал Карлсон.

По его мнению, Трамп пытается найти баланс между стандартной внешнеполитической линией Вашингтона и уступками Пекину.

При этом эксперт обратил внимание на важный нюанс. Ранее американские администрации не поддерживали независимость острова, но и не выступали прямо против неё. Заявление же Трампа о нежелании воевать за независимость Тайваня, по словам Карлсона, является тонким, но важным различием.

Профессор также назвал беспрецедентным тот факт, что глава Белого дома обсуждал с председателем КНР Си Цзиньпином готовящуюся продажу Тайваню оружия.

«Насколько мне известно, для американского президента это беспрецедентный шаг», — заключил Карлсон.

Ранее Трамп заявил, что после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином пока не одобрил поставку оружия Тайваню на $14 млрд.

Также американский лидера призвал КНР и Тайвань «немного остыть».

Узнать больше по теме
Тайвань: остров, вокруг которого кипят политические страсти
Остров Тайвань известен своей развитой экономикой, мощной индустрией высоких технологий и живописной природой, которая сочетает в себе современные мегаполисы и горные массивы. Конфликт вокруг его статуса остается одним из главных источников противостояния в Восточной Азии: собрали главное об этом необычном регионе.
Читать дальше