Эксперт Карлсон: Трамп готов сделать Тайвань предметом торга с КНР

Об этом заявил РИА Новости профессор Корнелльского университета Аллен Карлсон.
Эксперт отметил, что последние высказывания американского лидера создают впечатление, что никто из его предшественников не подходил к тайваньскому вопросу подобным образом.
«То, что Трамп сказал после отъезда из Пекина, создает впечатление, что он готов сделать вопрос Тайваня предметом торга», — сказал Карлсон.
По его мнению, Трамп пытается найти баланс между стандартной внешнеполитической линией Вашингтона и уступками Пекину.
При этом эксперт обратил внимание на важный нюанс. Ранее американские администрации не поддерживали независимость острова, но и не выступали прямо против неё. Заявление же Трампа о нежелании воевать за независимость Тайваня, по словам Карлсона, является тонким, но важным различием.
Профессор также назвал беспрецедентным тот факт, что глава Белого дома обсуждал с председателем КНР Си Цзиньпином готовящуюся продажу Тайваню оружия.
«Насколько мне известно, для американского президента это беспрецедентный шаг», — заключил Карлсон.
Ранее Трамп заявил, что после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином пока не одобрил поставку оружия Тайваню на $14 млрд.
Также американский лидера призвал КНР и Тайвань «немного остыть».