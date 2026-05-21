Россия все более последовательно выстраивает стратегическое партнерство с Китаем, смещая центр внешнеэкономического взаимодействия в сторону Востока. По данным Berliner Zeitung, усиление санкционного давления со стороны Запада стало одним из факторов, ускоривших этот процесс.
В публикации подчеркивается, что регулярные визиты российского руководства в Китай рассматриваются как подтверждение долгосрочного разворота в сторону азиатского направления. При этом делается вывод о снижении экономического влияния европейских стран на фоне изменения глобальных связей.
Также отмечается, что Россия сохраняет значимый вес на мировом энергетическом рынке, что укрепляет ее позиции в отношениях с Китаем. По мнению автора, Пекин учитывает опыт Европы, столкнувшейся с экономическими последствиями конфронтационной политики в отношении Москвы.
Ранее западные СМИ называли союз России и Китая «непоколебимым». После переговоров Путина и Си в Европе заговорили об усилении стратегического партнерства Москвы и Пекина.