МИД: отказ от российского сырья стоил Евросоюзу до $1 трлн

Отказ от российских энергоносителей и сырья обернулся для Евросоюза потерями до $1 трлн.
Об этом заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
По его словам, ущерб связан с повышением цен и закупками более дорогого сырья из других источников.
В сумму также входят последствия теракта против «Северных потоков» и собственного решения ЕС об отказе от российских углеводородов.
«Я видел цифру, до $1 трлн», — сказал дипломат.
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев связал кризис в ЕС с отказом от российских энергоресурсов.
По его мнению, человечество приближается к самому масштабному энергетическому кризису в истории.