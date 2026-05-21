МИД Греции: никто не имеет права атаковать даже суда, находящиеся под санкциями

«Министерство иностранных дел [Греции] не получало никакой информации о “теневом флоте” и законных целях [для нападения], но что касается санкций, а Евросоюз уже принял их 20-й пакет, то даже суда, включенные в санкционные списки, никоим образом не могут считаться оправданной целью, никому не дается право атаковать их, топить и подвергать опасности человеческие жизни и морскую среду», — сказала Зохью на брифинге в ответ на вопрос, собираются ли Афины направить демарш Киеву в связи с обнаруженным в пещере у греческого острова Лефкада украинским морским безэкипажным дроном со взрывчаткой, целью которого, по имеющейся информации, было нападение на российское судно или судно, перевозящее топливо из РФ.