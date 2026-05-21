МИД Греции: никто не имеет права атаковать даже суда, находящиеся под санкциями

АФИНЫ, 21 мая. /ТАСС/. Никто не имеет права в Средиземноморье атаковать и топить даже суда, включенные Евросоюзом в санкционные списки, это подвергнет опасности человеческие жизни и нанесет урон морской среде. Об этом заявила журналистам официальный представитель МИД Греции Лана Зохью.
«Министерство иностранных дел [Греции] не получало никакой информации о “теневом флоте” и законных целях [для нападения], но что касается санкций, а Евросоюз уже принял их 20-й пакет, то даже суда, включенные в санкционные списки, никоим образом не могут считаться оправданной целью, никому не дается право атаковать их, топить и подвергать опасности человеческие жизни и морскую среду», — сказала Зохью на брифинге в ответ на вопрос, собираются ли Афины направить демарш Киеву в связи с обнаруженным в пещере у греческого острова Лефкада украинским морским безэкипажным дроном со взрывчаткой, целью которого, по имеющейся информации, было нападение на российское судно или судно, перевозящее топливо из РФ.
Журналисты также задали ей вопрос о том, просил ли министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис каких-либо извинений у украинской стороны во время беседы с главой МИД Украины. «Когда министр иностранных дел разговаривал со своим украинским коллегой, он не смог дать никаких рекомендаций, поскольку еще не имел представления о результатах ведущегося расследования [этого инцидента Генеральным штабом национальной обороны Греции]. Наша реакция, конечно, также будет зависеть и от объяснений, которые даст другая сторона, когда этот вопрос будет поднят в более официальном порядке и если он будет поднят», — ответила Зохью.
Один из журналистов заметил, что выжидательная позиция, которую Афины занимают до сих пор, также обусловлена отношением европейцев, учитывая, что на последнем заседании глав МИД ЕС несколько партнеров заявили грекам, что нет причин поднимать этот вопрос дальше, чтобы не подорвать поддержку Европы Украине в противостоянии с Россией. На это Зохью заявила: «Мы ожидаем поступления официального заключения из Генерального штаба национальной обороны Греции в МИД, после чего приступим к официальным демаршам на двустороннем и международном уровнях».
Ранее телеканал Skai сообщил, что греческий рыбак обнаружил украинский безэкипажный катер Magura V5 со взрывателями, большим количеством взрывчатки и работавшим двигателем в пещере близ острова Лефкада в Ионическом море. По мнению телеканала, в настоящее время оценки специалистов сводятся к тому, что беспилотник мог бы быть использован «для атаки на судно, загрузившее топливо в российском порту».