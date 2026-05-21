Канцлер Германии Фридрих Мерц ничего не понимает в дипломатии, заявил заместитель председателя немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт» Михаэль Людерс в интервью газете Berliner Zeitung.
Он обвинил главу правительства в двойных стандартах, указав на его реакции на украинский и ближневосточный конфликты.
Политик также выразил тревогу из-за последствий энергетического кризиса для немецкой экономики после прекращения поставок по трубопроводу «Дружба».
Людерс усомнился в способности властей найти альтернативные источники сырья.
«Откуда тогда поставлять нефть и газ, пока Ормузский пролив остаётся закрытым, а НПЗ в Шведте больше не может получать энергоносители из России и Казахстана?» — поинтересовался заместитель председателя партии.
Ранее сопредседатель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заявила о неизбежности политического поворота в Германии.