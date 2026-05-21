В стандарт лечения детского ожирения включили диетолога и операции

Минздрав России расширил стандарт медицинской помощи детям с ожирением, дополнив его консультациями диетолога и детского хирурга, а также хирургическими методами лечения, следует из документа ведомства.

Об этом свидетельствует документ, с которым ознакомилось РИА Новости.

Как следует из обновлённого стандарта, для диагностики заболевания теперь предусмотрен первичный приём врача-диетолога. В лечебную часть добавлен ежедневный осмотр детским хирургом, а также первичная и повторная консультации детского эндокринолога.

В документе впервые появился раздел, посвящённый хирургическим и эндоскопическим методам. В него вошли продольная резекция желудка, гастрошунтирование и бандажирование желудка.

Ранее врач-эндокринолог, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки России, заведующий кафедрой эндокринологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава России Александр Аметов заявил, что причины набора лишнего веса связаны не только с перееданием, но и с генетикой и особенностями обмена веществ.