В стандарт лечения детского ожирения включили диетолога и операции

Минздрав России расширил стандарт медицинской помощи детям с ожирением, дополнив его консультациями диетолога и детского хирурга, а также хирургическими методами лечения, следует из документа ведомства.
Об этом свидетельствует документ, с которым ознакомилось РИА Новости.
Как следует из обновлённого стандарта, для диагностики заболевания теперь предусмотрен первичный приём врача-диетолога. В лечебную часть добавлен ежедневный осмотр детским хирургом, а также первичная и повторная консультации детского эндокринолога.
В документе впервые появился раздел, посвящённый хирургическим и эндоскопическим методам. В него вошли продольная резекция желудка, гастрошунтирование и бандажирование желудка.
Ранее врач-эндокринолог, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки России, заведующий кафедрой эндокринологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава России Александр Аметов заявил, что причины набора лишнего веса связаны не только с перееданием, но и с генетикой и особенностями обмена веществ.