Авианосная ударная группа ВС США вошла в Карибское море

Авианосная боевая группа ВМС США вошла в акваторию Карибского моря, как проинформировало Южное командование вооруженных сил Соединенных Штатов.
«Приветствуем авианосную группу Nimitz в Карибском регионе», — отмечается в сообщении, размещенном на официальной странице ведомства в социальной сети X*.
Состав группы представлен авианосцем класса Nimitz, эсминцем Gridley и вспомогательным судном Patuxent.
«Авианосец Nimitz доказал свою боевую мощь по всему миру, обеспечивая стабильность и защищая демократию от Тайваньского пролива до Персидского залива», — говорится в публикации.
Ранее авторы издания The American Conservative выразили мнение, что США придется вывести войска с Ближнего Востока по завершении военного конфликта с Ираном.
