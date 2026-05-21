Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Авианосная ударная группа ВС США вошла в Карибское море

Американские авианосец Nimitz и эсминец Gridley вошли в Карибское море.

Источник: Аргументы и факты

Авианосная боевая группа ВМС США вошла в акваторию Карибского моря, как проинформировало Южное командование вооруженных сил Соединенных Штатов.

«Приветствуем авианосную группу Nimitz в Карибском регионе», — отмечается в сообщении, размещенном на официальной странице ведомства в социальной сети X*.

Состав группы представлен авианосцем класса Nimitz, эсминцем Gridley и вспомогательным судном Patuxent.

«Авианосец Nimitz доказал свою боевую мощь по всему миру, обеспечивая стабильность и защищая демократию от Тайваньского пролива до Персидского залива», — говорится в публикации.

Ранее авторы издания The American Conservative выразили мнение, что США придется вывести войска с Ближнего Востока по завершении военного конфликта с Ираном.

* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше