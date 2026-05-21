РИА Новости: эксперты назвали признаки качественного российского вина

Главным ориентиром для покупателя российского вина служит знак «Вино России», также важны год урожая, сорт винограда и дата дегоржажа.
Об этом РИА Новости рассказали в Ассоциации виноградарей и виноделов.
По словам экспертов, знак «Вино России» наносят на акцизную марку после проверки подлинности сырья и объёмов производства.
Специалисты также советуют учитывать репутацию производителя и год урожая. Белые и розовые вина лучше брать в пределах одного-двух лет с момента сбора, лёгкие красные — до трёх лет, а выдержанные красные могут храниться дольше.
«Если вы в 2026 году видите на полке недорогое розе урожая 2018 года — это скорее повод насторожиться, а не радоваться “выдержке”, — пояснили в ассоциации.
Хорошим признаком считается указание конкретного сорта винограда. Надпись «из белых сортов винограда» говорит о невысоком качестве.
Для игристых вин, произведённых классическим методом, важна дата дегоржажа. Чем она свежее, тем ярче вкус, хотя для сложных образцов выдержка является плюсом.
Дополнительно эксперты рекомендуют обращать внимание на пробку — натуральную или качественный винтовой колпачок — и аккуратную этикетку без перегруженного декора.
Ранее глава Роскачества Максим Протасов заявил, что хорошее российское вино в магазинах можно приобрести за 400 рублей.