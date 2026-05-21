Стало известно, что Путин подарил китайскому инженеру

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подарил китайскому инженеру Пэн Паю редкий гербовый сервиз Императорского фарфорового завода, который уже давно был снят с производства, выяснило РИА Новости.
Пэн Пай — китайский инженер, которого Путин встретил ребенком во время своего первого визита в Китай в 2000 году. В Пекине 20 мая состоялась их вторая встреча, которая была организована в рамках официального визита российского лидера в КНР. Пэн Пай подарил Путину на память сервиз из лилинского фарфора.
В ответ Путин вручил Пэн Паю парадный классический сервиз «Классика Москвы» Императoрcкогo фaрфoрового зaвoдa, изготовленный из твёрдого фарфора и декорированный с использованием деколи и ручной росписи золотом.
Эта серия выпускaлась в 2009—2013 годaх, и в свободной продаже уже не встречается. На платформе «Авито» цены на такой сервиз колеблются от 44 до 57 тысяч рублей.
Гербовая форма сервиза восстановлена по музейному образцу второй половины XIX века. На каждом из 20 предметов изображён фрагмент исторической архитектуры Москвы. Автор росписи — заслуженный художник РФ Галина Шуляк. Многие её работы входят в сокровищницу русского и мирового декоративного искусства.