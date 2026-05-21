Стало известно, что Путин подарил китайскому инженеру

Пэн Пай — китайский инженер, которого Путин встретил ребенком во время своего первого визита в Китай в 2000 году. В Пекине 20 мая состоялась их вторая встреча, которая была организована в рамках официального визита российского лидера в КНР. Пэн Пай подарил Путину на память сервиз из лилинского фарфора.