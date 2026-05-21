Морпех Струна рассказал о личной связи с Мариуполем и боевыми товарищами

Герой России, начальник главного штаба движения «Юнармия» Владислав Головин, известный по позывному Струна, заявил, что Мариуполь и Донбасс стали для него второй малой родиной, сообщает ТАСС. По его словам, это связано с боевым опытом и сослуживцами, с которыми он выполнял задачи в регионе.
Головин отметил, что воспринимает город как место, с которым его связывают личные переживания, включая потери и ранения боевых товарищей. Он подчеркнул, что считает эти события частью своей жизни, которая оставила глубокий эмоциональный след.
По его словам, ему особенно важно возвращаться в Мариуполь и видеть изменения в городе. Он сообщил, что на улицах проходят мероприятия, работают творческие кружки, а городская среда заметно изменилась по сравнению с прошлым периодом.
Отдельно он подчеркнул, что, по его оценке, происходящие изменения свидетельствуют о восстановлении городской жизни и формировании новой социальной среды. В интервью он также связал эти изменения с итогами боевых действий в регионе.
Владислав Головин ранее стал известен как один из участников боевых действий в ходе специальной военной операции и в дальнейшем занял руководящую должность в военно-патриотическом молодежном движении, где занимается работой с подростками и допризывной молодежью.
