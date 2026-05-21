Председатель КНР Си Цзиньпин может посетить КНДР на следующей неделе

Председатель КНР Си Цзиньпин может отправиться с официальным визитом в КНДР уже на следующей неделе.
Об этом передаёт южнокорейское информационное агентство Рёнхап.
Как следует из публикации, во время январского визита в Китай президент Республики Корея Ли Чжэ Мён попросил китайского лидера помочь в посредничестве в отношениях между КНДР и Южной Кореей.
Обозреватели пояснили, что глава государства может попытаться выступить связующим звеном в отношениях между Пхеньяном и Вашингтоном.
Источник утверждает, что лидер КНР «позитивно отреагировал» на эту просьбу.
Ранее замглавы российского МИД Андрей Руденко заявил, что Россия ждёт визита министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи и надеется, что он состоится в этом году.