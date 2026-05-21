Эксперт рассказала, что нужно для круглогодичной навигации по Севморпути

РИА Новости: круглогодичная навигация по СМП возможна при наличии спроса.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Круглогодичная навигация по Северному морскому пути (СМП) возможна при наличии спроса от компаний-перевозчиков, судов с высоким ледовым классом, способности привлечь атомный ледокольный флот, а также возможности грамотно оценивать ледовые условия, рассказала в интервью РИА Новости начальник Центра ледовой гидрометеорологической информации (ЦЛГМИ) Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Анастасия Ильина.

«В первую очередь нужен запрос от компаний-перевозчиков. Во вторую — иметь в распоряжении суда с высоким ледовым классом, плюс возможность привлечь атомный ледокольный флот в помощь, а также возможность грамотно оценивать ледовые условия, вести мониторинг развития ледяного покрова, использовать краткосрочные ледовые прогнозы распределения, сжатия и торосистости (обилия нагромождений обломков льда — ред.)», — сказала Ильина, отвечая на вопрос РИА Новости о потребностях для круглогодичной навигации по СМП.

Эксперты ЦЛГМИ готовы предоставлять судовладельцам варианты маршрутов для работы в акватории Севморпути, добавила она.

Северный морской путь — судоходная трасса, следующая из Европы в Азию по морям Северного Ледовитого океана, огибающая северные рубежи России. В апреле гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что грузоперевозки по Севморпути в 2026 году могут превысить 40 миллионов тонн.

