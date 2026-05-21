В ООН устали от назойливой украинской тематики, заявили в МИД

Алимов: в ООН устали от назойливой украинской тематики.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Страны ООН устали от назойливо навязанной украинской тематики и на площадке Генассамблеи, и в Совете безопасности, заявил замглавы МИД РФ Александр Алимов.

«Мы ощущаем усталость государств-членов от назойливо навязанной украинской тематики. Это происходит и в Нью-Йорке, и на площадке Генассамблеи, и в Совете безопасности и других площадках ООН, которые занимаются конкретными темами, имеют специфические мандаты», — сказал Алимов «Известиям».

Он добавил, что когда туда вбрасывается по любому поводу украинская тематика, это вызывает все большее непонимание стран.

